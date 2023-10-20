Из Израиля эвакуировали еще 79 украинцев

Это уже четвертый эвакуационный борт из Израиля с 79 гражданами Украины.

Источник фото: посольство Украины в Израиле

Из Тель-Авива, что в Израиле, в румынский Бухарест вылетел четвертый эвакуационный борт с 79 гражданами Украины. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле.

Самолет вылетел 19 октября в 22:30 по местному времени из аэропорта Бен Гурион.

«Посольством было обеспечено предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур», – говорится в сообщении.

Напомним, эвакуация украинцев из Сектора Газа будет в приоритете у египетских властей, - заявил Лубинец.

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