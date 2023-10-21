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  1. У світі

Instagram запустив нову функцію, доступну авторам

20:11, 21 жовтня 2023
Instagram тестує опитування у коментарях до роликів та дописів акаунтів авторів для збільшення аудиторії.
Instagram запустив нову функцію, доступну авторам
Джерело фото: ukrinform
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Instagram анонсував випробування нової функції, яка дозволить користувачам створювати опитування в коментарях до своїх постів, – повідомляє PhoneArena.

Нова функція доступна поки що не всім користувачам Instagram, а лише окремим авторам, які можуть використовувати її для залучення більшої уваги до своїх публікацій.

Керівник Instagram Адам Моссері розповів, що опитування можна буде додавати до коментарів як до звичайних постів в стрічці, так і до відеороликів. Генеральний директор Meta Марк Цукерберг додав, що це поки що тестова функція, але незабаром вона стане доступною для всіх користувачів Instagram.

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