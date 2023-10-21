ПФУ ответил, учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки

Документы о стаже (в частности, трудовая книжка), возрасте и заработной плате для назначения пенсии представляются только в оригиналах.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, учитываются ли для назначения пенсии данные нотариально заверенной копии трудовой книжки.

Документы о стаже (в частности, трудовая книжка), возрасте и заработной плате для назначения пенсии представляются только в оригиналах (пункт 2.23. Постановления правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22-1 Об утверждении Порядка представления и оформления документов для назначения (перечисление пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Раньше мы писали, сколько составляет средняя пенсия в Украине.

Добавим, как рассчитывается размер пенсии по возрасту.

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