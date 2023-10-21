Утром 22 октября в Киеве обещают туман – Укргидрометцентр

До конца дня 21 октября, ночью и утром 22 октября удержится туман, видимость 200-500 м (и уровень опасности). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет КГГА.
Водителям во время вождения в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Как мы писали, Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения.
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