В Киеве на блокпосту автомобиль насмерть сбил военного

В Киеве полиция расследует ДТП, в котором погиб военнослужащий.

Источник фото: полиция Киева

Ночью около 00:30 часов на блокпосту при въезде в столицу водитель автомобиля "Хонда" совершил наезд на военнослужащего. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает полиция Киева.

На месте происшествия работала следственная группа столичной полиции, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Хонда", двигаясь по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта, во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана обнаружил грузовой автомобиль и резко совершил торможение. Вскоре он потерял контроль над автомобилем и выехал на крайнюю правую полосу для движения, где совершил наезд на военнослужащего, который служил на блокпосту. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Полицейские задержали водителя автомобиля "Хонда" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По результатам проверки прибором Драгер установлено, что на момент ДТП водитель, 1978 года рождения, находился в трезвом состоянии.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, которое касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.

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