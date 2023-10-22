«Калинка-малинка» в кафе на Кировоградщине: полиция взялась расследовать дело

На Кировоградщине в кафе посетители танцевали под русскую «Калинка-малинка».

В городе Александрия на Кировоградщине одно из кафе-баров вызвало возмущение среди граждан после того, как в заведении была проведена дискотека с использованием русской музыки. Посетители веселились под песню «Калинка-малинка», - сообщает Суспільне Кропивницкий.

Уже после инцидента администрация заведения извинилась, а полиция начала расследование ситуации.

На видеозаписи из социальных сетей видно и слышно, как посетители александрийского кафе-бара танцуют под русскую музыку.

Администратор кафе-бара, который представил себя как Ияд, утверждает, что диджей включил русскую песню по просьбе военного, который пришел в заведение. По словам Ияда, он не хотел отказывать военному в таком запросе. Когда он услышал русскую песню, он выключил ее немедленно.

Представитель кафе-бара заверил, что подобные ситуации больше не произойдут, и что в заведении они принимают меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов.

Сейчас полиция расследует факт публичной трансляции русскоязычного контента в кафе-баре. По завершении расследования результаты будут переданы уполномоченному органу, который отвечает за защиту государственного языка.

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