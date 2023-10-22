Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Положение о порядке функционирования отдельных модулей ЕСИТС внесены изменения, - детали

Пользователь ЕСИТС, подтвердивший свои полномочия адвоката, имеет возможность выдать ордер на конкретное дело для получения в автоматическом режиме доступа к документам по делу или общий ордер без указания номера дела для представления интересов.

Прекращение государственной службы в случае ухода на пенсию и продления пребывания на госслужбе после достижения 65-летнего возраста – разъяснение НАГС

Исходная помощь госслужащим, увольняющимся на пенсию, выплачивается только единовременно.

Патрульный полицейский работал ночью водителем такси, но попался, когда подвозил девушек

Суд не оценил подработку полицейского во время действия комендантского часа и использование им водительского удостоверения другого человека.

Высший совет правосудия возобновляет распределение жалоб на судей с 1 ноября

Уже скоро Высший совет правосудия сможет начать рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

Названы типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей

Сервисные центры не всегда учитывают ошибки кандидатов в водители, а в автошколах нет необходимых инструкторов и оборудованного транспорта.

  1. В Украине

«Калинка-малинка» в кафе на Кировоградщине: полиция взялась расследовать дело

10:55, 22 октября 2023
На Кировоградщине в кафе посетители танцевали под русскую «Калинка-малинка».
«Калинка-малинка» в кафе на Кировоградщине: полиция взялась расследовать дело
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В городе Александрия на Кировоградщине одно из кафе-баров вызвало возмущение среди граждан после того, как в заведении была проведена дискотека с использованием русской музыки. Посетители веселились под песню «Калинка-малинка», - сообщает Суспільне Кропивницкий.

Уже после инцидента администрация заведения извинилась, а полиция начала расследование ситуации.

На видеозаписи из социальных сетей видно и слышно, как посетители александрийского кафе-бара танцуют под русскую музыку.

Администратор кафе-бара, который представил себя как Ияд, утверждает, что диджей включил русскую песню по просьбе военного, который пришел в заведение. По словам Ияда, он не хотел отказывать военному в таком запросе. Когда он услышал русскую песню, он выключил ее немедленно.

Представитель кафе-бара заверил, что подобные ситуации больше не произойдут, и что в заведении они принимают меры для того, чтобы избежать подобных инцидентов.

Сейчас полиция расследует факт публичной трансляции русскоязычного контента в кафе-баре. По завершении расследования результаты будут переданы уполномоченному органу, который отвечает за защиту государственного языка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси