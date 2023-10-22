В Android 14 обнаружили скрытый режим, который защищает от кражи личных данных

Google не представила в Android 14 режим ремонта.

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В новейшей версии операционной системы Android 14 был обнаружен скрытый режим, который Google не представила во время официальной презентации своего смартфона Pixel 8. Этот режим получил название «Repair Mode» (Режим ремонта) и предназначен для защиты личных данных пользователей во время ремонта смартфонов, - сообщает Android Authority.

В «ремонтном режиме» личные данные становятся недоступными, но основная функциональность телефона остается доступной для специалистов, которые проводят обслуживание устройства. По информации издания Android Authority, для активации и выхода из этого режима необходимо ввести пароль от экрана блокировки.

Согласно замыслу Google, введение «ремонтного режима» должно защищать пользователей Android-смартфонов от возможной кражи их личных данных. Кроме того, эта функция позволит избежать необходимости постоянно чистить устройство или делать резервные копии данных перед обращением в сервисный центр.

Однако могут возникнуть трудности с активацией этого режима, если дисплей смартфона поврежден и пользователь не может ввести пароль. Однако эту проблему можно решить, подключив к устройству мышку и вводя символы с помощью курсора на виртуальной клавиатуре.

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