Які послуги частково покриває субсидія: подробиці

Громадяни України, які потребують допомоги у сплаті комунальних послуг, можуть отримувати субсидії на десять видів житлових послуг. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Згідно із встановленими нормами, цей перелік житлових послуг регламентується пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року під номером 848. Перелік включає такі види послуг:
- Управління багатоквартирним будинком.
- Постачання та розподіл природного газу.
- Постачання та розподілу електричної енергії.
- Постачання теплової енергії.
- Постачання гарячої води.
- Централізоване водопостачання.
- Централізоване водовідведення.
- Поводження з побутовими відходами.
- Витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами.
- Витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).
Раніше ми писали, куди потрібно звернутися для оформлення субсидії на комунальні послуги.
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