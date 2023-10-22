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Які послуги частково покриває субсидія: подробиці

11:14, 22 жовтня 2023
Пільга надається на ряд житлово-комунальних послуг.
Які послуги частково покриває субсидія: подробиці
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Громадяни України, які потребують допомоги у сплаті комунальних послуг, можуть отримувати субсидії на десять видів житлових послуг. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно із встановленими нормами, цей перелік житлових послуг регламентується пунктом 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року під номером 848. Перелік включає такі види послуг:

  • Управління багатоквартирним будинком.
  • Постачання та розподіл природного газу.
  • Постачання та розподілу електричної енергії.
  • Постачання теплової енергії.
  • Постачання гарячої води.
  • Централізоване водопостачання.
  • Централізоване водовідведення.
  • Поводження з побутовими відходами.
  • Витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами.
  • Витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

Раніше ми писали, куди потрібно звернутися для оформлення субсидії на комунальні послуги.

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