Окупанти купують двигуни для дронів на AliExpress – Ігнат

Під час останнього обстрілу росія використала безпілотники невідомого типу.

Під час останнього обстрілу України, що стався у неділю, 22 жовтня, російські війська використали два невстановленого типу безпілотники, для яких двигуни було придбано на AliExpress. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, «з палок» ліплять цей «літак» і запускають його в сторону нашої держави», – пояснив Ігнат.

Однак, за його словами, дрони цього типу є небезпечною загрозою. «Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Такі два БПЛА були запущені з північного напрямку», – зауважив Ігнат.

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