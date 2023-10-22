Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До Положення про порядок функціонування окремих модулів ЄСІТС внесені зміни, - деталі

Користувач ЄСІТС, який підтвердив свої повноваження адвоката, має можливість видати ордер на конкретну справу для отримання в автоматичному режимі доступу до документів у справі або загальний ордер без зазначення номера справи для представлення інтересів.

Припинення державної служби у разі виходу на пенсію та продовження перебування на держслужбі після досягнення 65-річного віку – роз’яснення НАДС

Вихідна допомога держслужбовцям, які звільняються на пенсію, виплачується лише одноразово.

Патрульний поліцейський працював вночі водієм таксі, але попався, коли підвозив дівчат

Суд не оцінив підробіток поліцейського під час дії комендантської години та використання ним посвідчення водія іншої особи.

Вища рада правосуддя відновлює розподіл скарг на суддів з 1 листопада

Вже скоро Вища рада правосуддя зможе розпочати розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

  1. В Україні

Окупанти купують двигуни для дронів на AliExpress – Ігнат

11:50, 22 жовтня 2023
Під час останнього обстрілу росія використала безпілотники невідомого типу.
Окупанти купують двигуни для дронів на AliExpress – Ігнат
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Під час останнього обстрілу України, що стався у неділю, 22 жовтня, російські війська використали два невстановленого типу безпілотники, для яких двигуни було придбано на AliExpress. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, «з палок» ліплять цей «літак» і запускають його в сторону нашої держави», – пояснив Ігнат.

Однак, за його словами, дрони цього типу є небезпечною загрозою. «Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Такі два БПЛА були запущені з північного напрямку», – зауважив Ігнат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Жовква
    Ігор Жовква
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Сергій Баєв
    Сергій Баєв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ніна Бабич
    Ніна Бабич
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Валеріан Луняченко
    Валеріан Луняченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси