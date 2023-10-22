Португалия повысила уровень террористической угрозы из-за войны между Израилем и ХАМАС

Угроза теракта в Португалии повышена до «значительной».

Источник фото: ukrinform

Система внутренней безопасности Португалии (SSI) приняла решение поднять уровень террористической угрозы в стране с умеренного на «значительный» из-за конфликта между Израилем и ХАМАС, – сообщает Portugal Resident.

В заявлении SSI указано, что существуют обстоятельства, которые обосновывают это решение. Служба разведки безопасности (SIS), ответственная за оценку угроз, тесно сотрудничала как с международными, так и с национальными партнерами в рамках Системы внутренней безопасности.

«Есть условия, которые оправдывают это изменение», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.