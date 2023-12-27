Кабмин назначил заместителя главы Государственной службы статистики

Должность получил Виктор Полищук.

Кабинет Министров 27 декабря рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, на заседании был назначен заместитель председателя Государственной службы статистики. Должность получил Виктор Полищук.

Ранее мы писали, что Кабмин согласовал увольнение руководителя Тернопольской ОГА Владимира Труша.

Также сообщалось, какие решения приняло правительство 27 декабря.

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