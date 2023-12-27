Кабмин согласовал увольнение руководителя Тернопольской ОГА Владимира Труша

В Тернопольской областной государственной администрации сменится глава.

Кабинет Министров 27 декабря рассмотрел ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, на заседании согласовано увольнение Владимира Труша с должности главы Тернопольской областной государственной администрации.

Ранее мы писали, какие решения приняло правительство 27 декабря.

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