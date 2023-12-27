Кабмін призначив заступника голови Державної служби статистики

Посаду обійняв Віктор Поліщук.

Фото: Радіо Свобода

Кабінет Міністрів 27 грудня розглянув низку кадрових рішень. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, на засіданні було призначено заступника голови Державної служби статистики. Посаду обійняв Віктор Поліщук.

Раніше ми писали, що Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської ОДА Володимира Труша.

Також повідомлялося, які рішення ухвалив уряд 27 грудня.

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