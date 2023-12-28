Хмарно з проясненнями, до 9 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 28 грудня

Що підготувала погода для українців 28 грудня.

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У четвер, 28 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у східних та Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами синоптиків 28 грудня вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, на заході та півдні країни 4-9° тепла.

На Київщині у четвер хмарно з проясненнями та без опадів. Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У столиці вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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