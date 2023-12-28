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Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

  1. В Украине

Облачно с прояснениями, до 9 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 28 декабря

07:00, 28 декабря 2023
Что подготовила погода для украинцев 28 декабря.
Облачно с прояснениями, до 9 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 28 декабря
Изображение: freepik.com
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В четверг, 28 декабря, в Украине облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков, 28 декабря ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на западе и юге страны 4-9° тепла.

На Киевщине в четверг облачно с прояснениями и без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В столице ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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