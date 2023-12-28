Облачно с прояснениями, до 9 градусов тепла: прогноз погоды в Украине на 28 декабря

Что подготовила погода для украинцев 28 декабря.

Изображение: freepik.com

В четверг, 28 декабря, в Украине облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в восточных и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков, 28 декабря ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на западе и юге страны 4-9° тепла.

На Киевщине в четверг облачно с прояснениями и без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла. В столице ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

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