Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 27 грудня

Уряд вніс зміни до Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів 27 грудня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

-Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики з метою приведення їх у відповідність до Закону України від 02.03.2019 N 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Ліцензійні умови доповнено положеннями щодо забезпечення ліцензіатом доступності для маломобільних груп населення місць провадження господарської діяльності з медичної практики; підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю субʼєкта господарювання резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України; дій субʼєкта господарювання у разі зупинення і відновлення дії ліцензії. Внесено зміни у додатки до Ліцензійних умов, зокрема, до форм відповідних заяв ліцензіатів на отримання, переоформлення, зупинення та відновлення дії ліцензій; відомостей про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня тощо.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 23.05.2012 N 458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування» і від 13.05.2013 N333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів у закладах охорони здоровʼя». Приведено зазначені постанови у відповідність до статті 58-1 Господарського кодексу України у частині необовʼязковості використання субʼєктом господарювання печатки. Також передбачено можливість ввезення на територію України громадянами лікарських засобів на підставі не тільки рецепту, а й інформаційної довідки, що засвідчується в обовʼязковому порядку підписом та особистою печаткою (за наявності) лікаря, який виписав електронний рецепт.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 12.05.1994 N 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни» у частині виключення додатках 1 і 2 до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого відповідною постановою, слів «Для службового користування (зазначається після заповнення)», оскільки інформація за такими додатками відповідно до законодавства не належить до службової інформації. Внесено зміни до постанови КМУ від 01.07.2022 N 783 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання статусу члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України» в частині перенесення набрання чинності з 01.01.2024 (у зв’язку із закриттям на час воєнного стану доступу до Єдиного державного реєстру ветеранів війни) на 01.01.2026 норми щодо використання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни для проведення перевірки відомостей про повторну реєстрацію шлюбу дружинами (чоловіками) загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України або реєстрацію шлюбу чи народження дитини дітьми зазначених загиблих (померлих) осіб, які досягли 18-річного віку.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 05.11.2014 N 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» і від 08.08.2023 р. N 837 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 і від 5 листопада 2014 р. N 637». Розширено можливості звернення внутрішньо переміщеним особам для проходження фізичної ідентифікації, зокрема, передбачено, що внутрішньо переміщені особи звертаються або до установи акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», або до територіальних органів Пенсійного фонду України чи до відповідної закордонної дипломатичної установи України у разі тимчасового проживання за кордоном. Доручено Пенсійному фонду України разом з акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» забезпечити інформування одержувачів пенсій, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, щодо способів та строків проходження фізичної ідентифікації. Передбачено одержання Пенсійним фондом інформації про зміну місця проживання внутрішньо переміщеної особи протягом останніх шести місяців шляхом інформаційного обміну між Пенсійним фондом та державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики». Встановлено, що у разі відсутності видаткових операцій за рахунками протягом шести місяців підряд нарахування пенсії продовжується, але з 01.01.2024 нарахована сума пенсії не перераховується на рахунки їх одержувачів до проходження фізичної ідентифікації. Нарахована сума пенсій внутрішньо переміщеним особам перераховується на рахунки їх одержувачів територіальними органами Пенсійного фонду після проходження ними фізичної ідентифікації.

- Внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 26.11.2014 N 675 «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» з метою збалансування доходів від сплати єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та Фонду загальнообовʼязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для забезпечення прав застрахованих осіб в системі загальнообовʼязкового державного соціального страхування. Тимчасово, у 2024 році, змінено пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування шляхом збільшення частки на загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування до 87,234 % від фонду оплати праці роботодавців та фізичних осіб-підприємців та до 98,1732 %, що надходять від сплати грошового забезпечення військовослужбовцям, та зменшення частки єдиного внеску, що розподіляється на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.04.2023 N 353 «Про затвердження форм спеціального дозволу на користування надрами, граничних економічно обґрунтованих строків виконання робіт на ділянці надр (з урахуванням геологічних особливостей), основних видів робіт та форм заяв у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр». З метою удосконалення процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами та для належного виконання вимог пункту 2 розділу Х Кодексу України про надра внесено зміни до: форми спеціального дозволу на користування надрами, у частині уточнення позицій щодо підстави для надання продовження строку його дії, внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами, виду користування надрами, об’єкту надрокористування і виду корисної копалини, а також уточнення підписанта зазначеного дозволу; та до основних видів робіт у частині доповнення новими видами робіт, а саме: геологічним вивченням ділянок надр корисних копалин, геологічним вивченням надр, зокрема дослідно-промисловою розробкою родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, і геологічним вивченням нафтогазоносних надр, зокрема дослідно-промисловою розробкою родовищ нафти і газу.

- Затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту, вчинену 18 серпня 2023 у м.Бухаресті.

- Внесено зміни до Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, в частині спрощення процедури реєстрації (припинення реєстрації) безробітного та призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю, а також визначення категорії осіб, які можуть під час воєнного стану подавати в електронній формі засобами мобільного додатка Порталу Дія заяву про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного та заяву про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю. Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, в частині збільшення тривалості надання такої компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю, прийняття рішень щодо надання або відмови у наданні такої компенсації регіональним центром зайнятості за заявами, поданими роботодавцями через Портал Дія, визначення переліку підстав для відмови у наданні компенсації. Внесено зміни до Порядку надання соціальних послуг субʼєктам ринку праці карʼєрними радниками, спеціалізованими карʼєрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями, в частині спрощення порядку проведення профілювання, та до Порядку надання допомоги по безробіттю, в частині визначення розміру допомоги по безробіттю ВПО та особам, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, і які не мають документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату. Внесено зміни до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру в частині зобов’язання зареєстрованого безробітного відвідати центр зайнятості протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських та/або інших роботах тимчасового характеру та припинення реєстрації безробітного у разі невідвідання ним центру зайнятості в установлений строк.

- Внесено зміни до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 роки. Продовжено строк виконання Програми на період до 2025 року. Доповнено Програму заходами щодо забезпечення експлуатації науково-дослідницького судна, а також модернізації антарктичної станції «Академік Вернадський» та інших обʼєктів інфраструктури тощо.

- Затверджено Порядок раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання такої послуги. Порядок визначає механізм раннього виявлення медичними працівниками у дітей віком від народження до чотирьох років порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання комплексної послуги мультидисциплінарної команди.

- Затверджено, відповідно до ЗУ «Про Національну програму інформатизації», Положення про Єдину інформаційну систему обліку Національної програми інформатизації. Положення визначає структуру, основні завдання та функціональні можливості Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації, регулює порядок її функціонування та використання. Доручено Міністерству цифрової трансформації разом з державним підприємством «ДІЯ» забезпечити створення, модернізацію та розвиток, адміністрування і забезпечення функціонування та впровадження в експлуатацію Єдиної інформаційної системи обліку Національної програми інформатизації. Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Електронне урядування», у частині розширення переліку напрямів використання коштів за цією програмою.

- Внесено зміни до Положення про Державну податкову службу України з метою приведення його у відповідність до ЗУ від 14.07.2020 N 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців». Виключено із переліку повноважень, які делегуються Головою ДПС посадовим особам територіальних органів Служби, повноваження щодо підписання книг обліку доходів, книг обліку доходів і витрат, які ведуть фізичні особи-підприємці.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 30.12.2022 N 1483 «Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Продовжено реалізацію експериментального проекту до 01.01.2025.

- Зупинено до 31.12.2024 дію постанови КМУ від 10.07.2019 N 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Доручено Міністерству освіти і науки разом із заінтересованими міністерствами здійснити протягом 2024 року комплексний перегляд

системи оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників з урахуванням положень статті 61 ЗУ «Про освіту», а також системи надбавок, доплат та інших виплат з метою забезпечення прозорості, передбачуваності та справедливості формування розмірів заробітної плати таких працівників у межах наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

- Внесено зміни до Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового з метою приведення його у відповідність до положень ЗУ від 12.01.2023 N 2888-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг». Забезпечено єдиний підхід до реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального та платників акцизного податку з реалізації спирту етилового, відкриття такими платниками двох окремих електронних рахунків - для пального та спирту етилового. Визначено механізм зменшення суми залишків акцизного податку на електронному рахунку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів пального та спирту, на суму акцизного податку, яка була повернута платнику податків з бюджету на рахунок платника податків у банку/небанківському надавачу платіжних послуг. Уточнено питання умов анулювання реєстрації акцизного складу, зокрема внаслідок отримання інформації з Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі щодо вилучення рівнеміра-лічильника з резервуара та/або виведення з експлуатації витратоміра-лічильника (виключно у разі, коли платником податку подано заяву про анулювання реєстрації акцизного складу).

- Внесено зміни до Порядку присвоєння спеціальних звань посадовим особам митних органів, якими передбачено, що період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період посадовими особами митних органів зараховується до строку перебування у спеціальному званні посадових осіб митних органів.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проекту з удосконалення порядку взяття на облік ветеранів війни і надання їм пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Визначено, що учасниками експериментального проекту - субʼєктами звернення за адміністративною послугою є ветерани війни (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни) або один із членів їх сімей (чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства ІІ групи, особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни І групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває в шлюбі).

- Внесено зміни до постанови КМУ від 18.04.2018 № 328 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, заходів з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, здійснення виплат державних стипендій імені Левка Лук’яненка». Змінено назву постанови та назву порядку для їх відповідного узгодження із назвою бюджетної програми, затвердженої ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам». Продовжено дію механізму розподілу та перерахування коштів виробників теплової енергії через небюджетні рахунки, відкриті в органах Казначейства, до 15 квітня 2024 року.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 12.10.2011 N 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» і від 04.11.2022 N 1245 «Деякі питання фінансової підтримки громадських обʼєднань фізкультурно-спортивного спрямування» щодо запровадження з 01.01.2025 проведення фізкультурно-оздоровчих заходів загальнодержавного рівня серед різних груп населення на конкурсних засадах. Визнано відповідно до ЗУ «Про страхування» від 18.11.2021 такою, що втратила чинність постанову КМУ від 31.05.1995 N 378 «Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування спортсменів вищих категорій».

- Затверджено Порядок використання коштів державного бюджету для виплати особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною або за роботу в спеціальних умовах; Порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань»; Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю, завдану працівникам обʼєктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2023 рік у спеціальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» на суму 1 млрд. 400 млн. гривень та збільшення за зазначеною програмою на відповідну суму видатків розвитку. Здійснено розподіл обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України». Внесено зміни до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році, зокрема, щодо можливості спрямування цієї субвенції на закупівлю засобів навчання та компʼютерного обладнання для оснащення кабінетів навчального предмета «Захист України», підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують його викладання.

- Внесено зміни до низки розпоряджень КМУ задля зменшення обсягу виділених у 2023 році рішеннями Уряду коштів з резервного фонду державного бюджету на загальну суму 781,2 млн. гривень на підставі звітів головних розпорядників коштів з метою ефективного використання коштів зазначеного фонду. Скасовано як таке, що не реалізоване, розпорядження КМУ від 07.02.2023 N 115 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для відновлення електропостачання в Одеській області».

- Затверджено план заходів з розвитку системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад до 2027 року.

- Затверджено план заходів на 2023-2025 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

- Погоджено обласним державним адміністраціям розподіл додаткової дотації в обсязі 2 млрд. 950 млн. грн. на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровʼя між місцевими бюджетами у 2024 році.

- Затверджено план заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року. План заходів містить комплекс інституційних, законодавчих,

організаційних та практичних заходів з удосконалення національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до міжнародних стандартів та системи стратегічного планування у цій сфері.

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