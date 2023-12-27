Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) оприлюднили результати соціологічного дослідження щодо громадянської (політичної) освіти публічних службовців, яке було проведене у жовтні 2023 року.
Під час дослідження опитано 33 671 держслужбовців з усіх регіонів України.
Серед іншого, публічні службовці мали можливість повідомити, з яких саме джерел вони отримують інформацію про події в країні.
Згідно з отриманими результатами, найбільш поширеними джерелами отримання інформації про суспільно-політичні події в Україні публічні службовці назвали наступні:
канали та групи в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp тощо) – 54,3%
українські телеканали – 50,1%
українські новинні Інтернет-портали та сайти – 46,5%
соціальні мережі (Facebook, Twitter (Х), Instagram тощо) – 35,8%
зарубіжні новинні Інтернет-портали та сайти – 14,1%
інформація, отримана від найближчого оточення (родичі, друзі, колеги) – 12,1%
радіо – 6,7%
зарубіжні (іншомовні) телеканали – 6,5%
загальнонаціональні друковані видання – 2,7%
місцеві друковані видання – 1,8%
інше – 0,7%
Автор: В’ячеслав Хрипун
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