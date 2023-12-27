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Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.

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Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС

17:33, 27 грудня 2023
Публічні службовці в Україні більше читають групи в месенджерах, ніж дивляться теленовини.
Більшість держслужбовців отримують новини про події в Україні із каналів та груп у месенджерах – НАДС
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У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) оприлюднили результати соціологічного дослідження щодо громадянської (політичної) освіти публічних службовців, яке було проведене у жовтні 2023 року.

Під час дослідження опитано 33 671 держслужбовців з усіх регіонів України.

Серед іншого, публічні службовці мали можливість повідомити, з яких саме джерел вони отримують інформацію про події в країні.

Згідно з отриманими результатами, найбільш поширеними джерелами отримання інформації про суспільно-політичні події в Україні публічні службовці назвали наступні:

канали та групи в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp тощо) – 54,3%

українські телеканали50,1%                                 

українські новинні Інтернет-портали та сайти46,5%

соціальні мережі (Facebook, Twitter (Х), Instagram тощо) – 35,8%

зарубіжні новинні Інтернет-портали та сайти14,1%

інформація, отримана від найближчого оточення (родичі, друзі, колеги)  – 12,1%

радіо – 6,7%

зарубіжні (іншомовні) телеканали6,5%

загальнонаціональні друковані видання – 2,7%

місцеві друковані видання – 1,8%

інше – 0,7%

Автор: В’ячеслав Хрипун

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