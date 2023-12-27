Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовали результаты социологического исследования гражданского (политического) образования публичных служащих, которое было проведено в октябре 2023 года.

В ходе исследования опрошено 33 671 госслужащих из всех регионов Украины.

Среди прочего, публичные служащие имели возможность сообщить, из каких источников они получают информацию о событиях в стране.

Согласно полученным результатам, наиболее распространенными источниками получения информации об общественно-политических событиях в Украине публичные служащие назвали следующие:

каналы и группы в мессенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp и т.п.) – 54,3%

украинские телеканалы – 50,1%

украинские новостные Интернет-порталы и сайты – 46,5%

социальные сети (Facebook, Twitter (Х), Instagram и т.д.) – 35,8%

зарубежные новостные Интернет-порталы и сайты – 14,1%

информация, полученная от ближайшего окружения (родственники, друзья, коллеги) – 12,1%

радио – 6,7%

зарубежные (иноязычные) телеканалы – 6,5%

общенациональные печатные издания – 2,7%

местные печатные издания – 1,8%

другое – 0,7%

Автор: Вячеслав Хрипун

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