Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований может работать нестабильно: когда

Специалисты будут проводить плановые технические работы.

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В пятницу, 29 декабря, государственное предприятие «Национальные информационные системы» будет проводить плановые технические работы по обновлению программного обеспечения Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и веб-портала электронных услуг «Он-лайн дом юстиции».

Как говорится в сообщении ГП «НАИС», работы будут продолжаться в ночь с 28 на 29 декабря, а именно с 00:00 до 04:00.

«В указанный период работа Единых и Государственных реестров, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Министерства юстиции Украины, может быть нестабильной», - предупредили специалисты.

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