Єдиний держреєстр юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань може працювати нестабільно: коли

Фахівці будуть проводити планові технічні роботи.

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У п'ятницю, 29 грудня, державне підприємство «Національні інформаційні системи» буде проводити планові технічні роботи з оновлення програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та вебпорталу електронних послуг «Он-лайн будинок юстиції».

Як зазначається у повідомленні ДП «НАІС», роботи триватимуть у ніч з 28 на 29 грудня, а саме З 00:00 до 04:00.

«У вказаний період робота Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України, може бути нестабільною», - попередили фахівці.

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