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У ПФУ роз'яснили, як відмовитися від пільг на сплату комунальних послуг, якщо перебуваєте за кордоном

07:19, 28 грудня 2023
Пільговик на свій розсуд реалізує своє право на пільги та може відмовитися від них.
У ПФУ роз'яснили, як відмовитися від пільг на сплату комунальних послуг, якщо перебуваєте за кордоном
Зображення: freepik.com
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До Пенсійного фонду України звернувся учасник бойових дій, який наразі перебуває за кордоном, з питанням, як відмовитися від призначених йому пільг на сплату комунальних послуг.

Так, у ПФУ пояснили, що учасники бойових дій мають право, зокрема, на знижку оплати за користування житлом та комунальними послугами. Водночас пільговик на свій розсуд реалізує своє право на пільги та може відмовитися від них. 

Надання пільг припиняється, зокрема, за заявою пільговика з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Таку заяву можна надіслати в електронному вигляді (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, електронною поштою) або засобами поштового зв’язку. 

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