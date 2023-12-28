В Киеве заметили на дорогах первые автобусы из Братиславы

Автобусы имеют достаточно характерный дизайн экстерьера.

Источник фото: autocentre.ua

На ряде маршрутов в Киеве недавно заметили ярко-красные автобусы Irisbus Citelis. Об этом пишет АвтоЦентр.

12-метровые автобусы с низким полом передали из Братиславы. Эти автобусы имеют достаточно характерный дизайн экстерьера. Впереди внимание привлекают большие светоблоки серого цвета, а сзади – окно, расположенное высоко и частично входящее на крышу.

Источник фото: autocentre.ua

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