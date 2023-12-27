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  1. В Украине

Кабмин урегулировал сохранение срока пребывания в специальных званиях таможенникам, защищающим Украину

19:38, 27 декабря 2023
Период службы будет засчитываться в срок пребывания в специальном звании таможенных органов.
Кабмин урегулировал сохранение срока пребывания в специальных званиях таможенникам, защищающим Украину
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Кабинет Министров урегулировал сохранение срока пребывания в специальных званиях таможенникам, вставшим на защиту Украины. Об этом идет речь на сайте правительства.

Правительство приняло постановление «О внесении изменения в пункт 3 Порядка присвоения специальных званий должностным лицам таможенных органов», разработанное Минфином совместно с Гостаможслужбой для укрепления социально-правовых гарантий мобилизованным таможенникам.

На сегодняшний день более 380 должностных лиц таможенных органов защищают Украину в войне, развязанной россией.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить соблюдение гарантий таможенникам, проходящим военную службу, а именно:

- период службы будет засчитываться в срок пребывания в специальном звании таможенных органов.

- период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или на особый период должностными лицами таможенных органов, освобожденных от исполнения своих должностных обязанностей.

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