Кабмин урегулировал сохранение срока пребывания в специальных званиях таможенникам, защищающим Украину

Период службы будет засчитываться в срок пребывания в специальном звании таможенных органов.

Кабинет Министров урегулировал сохранение срока пребывания в специальных званиях таможенникам, вставшим на защиту Украины. Об этом идет речь на сайте правительства.

Правительство приняло постановление «О внесении изменения в пункт 3 Порядка присвоения специальных званий должностным лицам таможенных органов», разработанное Минфином совместно с Гостаможслужбой для укрепления социально-правовых гарантий мобилизованным таможенникам.

На сегодняшний день более 380 должностных лиц таможенных органов защищают Украину в войне, развязанной россией.

Отмечается, что это решение позволит обеспечить соблюдение гарантий таможенникам, проходящим военную службу, а именно:

- период службы будет засчитываться в срок пребывания в специальном звании таможенных органов.

- период прохождения военной службы по призыву во время мобилизации или на особый период должностными лицами таможенных органов, освобожденных от исполнения своих должностных обязанностей.

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