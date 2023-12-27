Вся Україна має воювати, а не 500 тисяч мобілізованих, — Віталій Кім

За його словами, воювати мають 40 млн українців.

Як ми писали, Президент Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей. За словами голови Миколаївської обласної військової Віталія Кіма, як і під час другої світової, воювали мільйони українців з фашистами, так і зараз мають воювати, тільки фашист - це росія.

Він вважає, що воювати повинен кожен українець, а не лише 500 тисяч військовозобовʼязаних.

"Я вважаю, що вся країна має воювати. От вся. Повністю. Не 500 тисяч, а 40 мільйонів", — наголошує він.

Також, за словами Кіма, чим більше українців мобілізують, тим швидше путін здасться.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про необхідність мобілізації 500 тисяч українців.

Також «Судово-юридична газета» писала, як зміниться перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Крім того, ми писали, що військовозобов’язані повинні зареєструвати Електронний кабінет, куди прийде повістка, а поліцейські зможуть перевірити цю реєстрацію.

На ухилянтів у законопроекті про посилення мобілізації накладуть заборону керувати авто, брати кредити та купувати нерухомість.

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