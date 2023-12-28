Більшість держслужбовців переконана, що закони в Україні не працюють належним чином – НАДС

Майже 70% держслужбовців вважають, що в Україні закони працюють «тільки на обрану частину населення».

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) оприлюднили результати соціологічного дослідження щодо громадянської (політичної) освіти публічних службовців, яке було проведене у жовтні 2023 року.

Під час дослідження опитано 33 671 держслужбовців з усіх регіонів України.

Серед іншого, публічні службовці мали можливість повідомити і про своє ставлення до існуючих у країні практик.

Так, 78,1% опитаних публічних службовців зазначили, що вони переконані у тому, що значна частина законів в Україні не працює належним чином.

Крім того, 68,5% публічних службовців повідомили, що закони в Україні «працюють тільки на обрану частину населення».

Також цікаво, що 16,1% публічних службовців зазначили про те, що у разі гострої необхідності є допустимим певне порушення закону.

Нагадаємо, що під час зазначеного опитування публічні службовці також повідомили, що головним джерелом інформації для них є канали та групи в месенджерах (Telegram, Viber, WhatsApp тощо).

Автор: В’ячеслав Хрипун

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