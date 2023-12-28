Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Высший совет правосудия сообщил, что 27 декабря вступил в силу закон №3481-IX от 21 ноября 2023 года.

Закон предусматривает перевод судей высших специализированных судов, находящихся в стадии ликвидации – Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего административного суда Украины, в апелляционные суды согласно со специализацией судей.

Перевод указанных судей осуществляется Высшим советом правосудия на основании личных заявлений судей в течение 30 дней со дня их поступления, независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности.

Заявление о переводе подается судьями в Совет правосудия в течение 30 дней со дня вступления в силу закона № 3481-IX.

В случае неподачи заявления о переводе в течение указанного срока, Высший совет правосудия предложит таким судьям перевод в апелляционные суды, соответствующие их специализации, однако с определением суда самостоятельно Советом правосудия.

В таком случае несогласие судьи с переводом в определенный апелляционный суд станет основанием для увольнения с должности.

Решение о переводе судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ Высший совет правосудия будет принимать без рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей.

Также судьи указанных судов, еще не прошедшие квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности, должны пройти соответствующее квалификационное оценивание в первую очередь.

Напомним, что проблема судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ возникла в 2017 году, после создания нового Верховного Суда. Высшие специализированные суды согласно законодательству подлежали ликвидации. Часть судей высших специализированных судов впоследствии перевелась в апелляционные суды, часть уволилась в отставку, но часть все же осталась в штате судов. Таких судей остается около сорока.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», закон № 3481-IX также предусматривает зачисление в штат Верховного Суда пяти остающихся в его штате судей Верховного Суда Украины.

Закон №3481-IX был разработан и принят парламентом во исполнение решения Конституционного Суда Украины №2-р/2020 от 18 февраля 2020 года касательно обеспечения непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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