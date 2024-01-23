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  1. В мире

Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО 23 января — СМИ

13:05, 23 января 2024
23 января Генеральная ассамблея турецкого парламента должна обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО.
Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО 23 января — СМИ
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Во вторник, 23 января, Генеральная ассамблея парламента Турции обсудит заявку Швеции на членство в НАТО. После полного одобрения парламентом президент Реджеп Тайип Эрдоган может подписать закон, передает Reuters со ссылкой на три источника в парламенте Турции.

Процесс ратификации заявки Швеции затянулся из-за позиции Турции более чем на полтора года.

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО 16 мая 2022 года, опасаясь за свою безопасность после вторжения россии в Украину. Но член НАТО Турция выразила возражения по поводу того, что обе страны защищают группировки, которые Анкара считает террористическими.

Турция поддержала заявку Финляндии на членство в апреле прошлого года, но, как и Венгрия, заставила Швецию ждать, пока она не ужесточит свою позицию в отношении местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США также считают террористической группировкой.

В ответ Стокгольм представил новый законопроект о борьбе с терроризмом, который объявляет незаконным членство в террористической организации.

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