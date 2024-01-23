В Украину вернут 274 незаконно вывезенных археологических артефакта

В 2019 году полиция и пограничная служба Эстонии помешали незаконному ввозу на территорию страны ряда археологических артефактов.

Источник фото: mcip.gov.ua

Эстония передаст Украине 274 археологических артефакта, которые задержали во время попытки ввоза в страну.

Об этом сообщили на сайте МКИП.

В 2019 году полиция и пограничная служба Эстонии успешно помешали незаконному ввозу на территорию страны ряда археологических артефактов. Среди них — 274 предмета, относящихся к культурам раннего железного и железного века от V–IV в. до н. э. до VII–X в. н. е. и является частью культурного наследия Украины.

В. и. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что в скором времени экспонаты будут переданы в Украину.

«Они удачно дополнят наше национальное достояние и будут демонстрировать историческую справедливость», - отметил он.

В настоящее время эстонской стороной осуществляется подготовка к торжественной презентации этих предметов в Эстонском историческом музее, которая состоится 23 января. После экспонирования в Эстонии археологические артефакты вернутся в Украину.

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