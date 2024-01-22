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Кто из родственников членов ВККС хочет стать судьями апелляционных судов: список

08:00, 22 января 2024
Близкие родственники членов ВККС попытаются стать судьями апелляционных судов.
Кто из родственников членов ВККС хочет стать судьями апелляционных судов: список
Источник фото: ВККС
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Близкие родственники членов Высшей квалификационной комиссии судей планируют принять участие в конкурсе на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Об этом свидетельствуют оглашенные некоторыми членами ВККС заявления об урегулировании потенциального конфликта интересов. 

Так, в конкурсе на должности судей апелляционных судов принимает участие супруга члена ВККС Романа Сабодаша Юлия Амирова

Юлия Амирова является адвокатом и работает начальником юридического отдела Тренингового центра прокуроров. Она планирует занять должность судьи одного из апелляционных хозяйственных судов. 

Также документы для участия в конкурсе подала супруга члена ВККС и судьи Высшего антикоррупционного суда Олега Колиуша Галина Колиуш

Галина Колиуш является судьей Александрийского горрайонного суда Кировоградской области. Она является кандидатом на должность судьи общего апелляционного суда. 

Кроме того, судьей апелляционного суда планирует стать дочь члена ВККС Галины Шевчук Татьяна Середзинская. В настоящее время она является адвокатом. 

У члена ВККС Руслана Мельника судьями апелляционных судов планируют стать сразу двое родственников – родной брат жены Руслана Мельника Кристины Мельник и его супруга. 

Соответственно, речь идет о судье Хозяйственного суда Луганской области Сергее Масловском и судье Хозяйственного суда Донецкой области Яне Левшиной

Интересно, что столь массово родственники членов ВККС принимают участие в объявленном самой же ВККС конкурсе впервые в истории Комиссии. В прошлом составе ВККС (2014-2019 годы) на должность судьи Верховного Суда успешно претендовал только сын члена ВККС Юрия Титова Максим Титов. Также близкие родственники Юрия Титова и члена ВККС Михаила Макарчука с разной степенью успеха принимали участие в отборе 2017 года на должности судей местных судов. 

Кроме того, отметим, что двое близких родственников действующих членов ВККС также принимали участие в отборе 2017 года на должности судей местных судов.

По итогам конкурса, состоявшегося в декабре 2023 года, супруга секретаря Второй палаты ВККС Сергея Чумака Светлана Потоцкая выбрала для судейской карьеры Бабушкинский районный суд города Днепропетровска, а супруга члена ВККС Михаила Богониса Наталья Богонис выбрала для карьеры Немировский районный суд Винницкой области. Их еще ждут собеседования с членами ВККС. 

Также, напомним, что в конкурсе на должности судей апелляционных судов планируют принять участие трое членов Высшего совета правосудия - Юлия Бокова, Николай Мороз и Инна Плахтий.

Всего документы для участия в конкурсе подали 2074 кандидата.

Автор: Вячеслав Хрипун

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