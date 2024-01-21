В Батуми эвакуировали людей из четырех крупнейших ТРЦ

Из-за угрозы заминирования срочно эвакуировали людей сразу из четырех ТРЦ в грузинском Батуми.

Источник фото: Sova.news

В городе Батуми, Грузия, состоялась эвакуация четырех крупнейших торговых центров, вероятно, из-за сообщения о возможной взрывчатке. По информации издания "Новости Грузия", в воскресенье вечером была объявлена эвакуация Batumi Mall, Grand Mall, Metro Mall и Batumi Plaza.

Свидетели событий рассказывают, что людей просят покинуть помещения, однако причины эвакуации не были объявлены. Вероятно, это связано с анонимным сообщением о возможной угрозе взрыва.

В субботу вечером аэропорт Батуми также приостановил работу из-за сообщения о заминировании, но взрывчатки не обнаружено.

Сообщается, что минувшей ночью в соцсетях Telegram анонимные аккаунты массово распространяли угрозы о возможных терактах в Батуми. Некоторые из угроз касались мусульман, а другие - Грузии в целом, отмечая "нелюбовь к России".

Это не первый случай подобных "заминирований" в регионе. Последний аналогичный случай произошел в июне 2023 года, когда анонимные сообщения на электронные почты содержали угрозы взрывов в зданиях судов и школ по всей территории Грузии.

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