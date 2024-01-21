У Батумі евакуювали людей з чотирьох найбільших ТРЦ

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. У світі

У Батумі евакуювали людей з чотирьох найбільших ТРЦ

19:56, 21 січня 2024
Через погрозу замінування терміново евакуювали людей одразу з чотирьох ТРЦ у грузинському Батумі.
У Батумі евакуювали людей з чотирьох найбільших ТРЦ
Джерело фото: Sova.news
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У місті Батумі, Грузія, відбулася евакуація чотирьох найбільших торгових центрів, ймовірно, через повідомлення про можливу вибухівку. За інформацією видання «Новости Грузия», у неділю ввечері була оголошена евакуація Batumi Mall, Grand Mall, Metro Mall і Batumi Plaza.

Свідки подій розповідають, що людей просять покинути приміщення, проте причини евакуації не були оголошені. Ймовірно, це пов'язано із анонімним повідомленням про можливу погрозу вибуху.

У суботу ввечері аеропорт Батумі також призупинив роботу через повідомлення про замінування, але вибухівки не виявлено.

Повідомляється, що минулої ночі в соцмережах Telegram анонімні акаунти масово поширювали погрози щодо можливих терактів у Батумі. Деякі з погроз стосувалися мусульман, а інші - Грузії загалом, зазначаючи «нелюбов до росії».

Це не перший випадок подібних «замінувань» у регіоні. Останній аналогічний випадок стався у червні 2023 року, коли анонімні повідомлення на електронні пошти містили погрози вибухівок у будівлях судів і шкіл по всій території Грузії.

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