У Батумі евакуювали людей з чотирьох найбільших ТРЦ

Через погрозу замінування терміново евакуювали людей одразу з чотирьох ТРЦ у грузинському Батумі.

Джерело фото: Sova.news

У місті Батумі, Грузія, відбулася евакуація чотирьох найбільших торгових центрів, ймовірно, через повідомлення про можливу вибухівку. За інформацією видання «Новости Грузия», у неділю ввечері була оголошена евакуація Batumi Mall, Grand Mall, Metro Mall і Batumi Plaza.

Свідки подій розповідають, що людей просять покинути приміщення, проте причини евакуації не були оголошені. Ймовірно, це пов'язано із анонімним повідомленням про можливу погрозу вибуху.

У суботу ввечері аеропорт Батумі також призупинив роботу через повідомлення про замінування, але вибухівки не виявлено.

Повідомляється, що минулої ночі в соцмережах Telegram анонімні акаунти масово поширювали погрози щодо можливих терактів у Батумі. Деякі з погроз стосувалися мусульман, а інші - Грузії загалом, зазначаючи «нелюбов до росії».

Це не перший випадок подібних «замінувань» у регіоні. Останній аналогічний випадок стався у червні 2023 року, коли анонімні повідомлення на електронні пошти містили погрози вибухівок у будівлях судів і шкіл по всій території Грузії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.