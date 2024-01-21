Під Одесою на швидкості злетів у кювет та перекинувся автомобіль

Поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одеському районі, де постраждали двоє чоловіків.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

У результаті аварії, яка сталася на автошляху Одеса – Новоазовськ, постраждали дві особи. За попередньою інформацією поліції Одеської області, водій автомобіля «Mitsubishi», їдучи у напрямку міста Одеса з великою швидкістю, близько села Іванове втратив керування і виїхав у кювет, перекинувшись.

Унаслідок ДТП постраждав водій та його пасажир. Обох чоловіків госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Медичний огляд підтвердив, що водій має закритий перелом плеча, а пасажир - закриту черепно-мозкову травму, забій шийного відділу хребта та закритий перелом плеча.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліція розслідує всі обставини аварії, і вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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