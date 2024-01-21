Под Одессой на скорости слетел в кювет и перевернулся автомобиль

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одесском районе, где пострадали двое мужчин.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии, которая произошла на автодороге Одесса - Новоазовск, пострадали два человека. По предварительной информации полиции Одесской области, водитель автомобиля "Mitsubishi", едучи в направлении города Одесса с большой скоростью, около села Иваново потерял управление и выехал в кювет, перевернувшись.

В результате ДТП пострадал водитель и его пассажир. Обоих мужчин госпитализировали в областную клиническую больницу. Медицинский осмотр подтвердил, что водитель имеет закрытый перелом плеча, а пассажир - закрытую черепно-мозговую травму, ушиб шейного отдела позвоночника и закрытый перелом плеча.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Полиция расследует все обстоятельства аварии, и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

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