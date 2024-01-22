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Иностранцев, купивших недвижимость в ЕС, начиная с 2014 года, поставят на контроль, в том числе, для общественности

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Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

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  1. В Украине

Могут ли работающие пенсионеры обратиться за перерасчетом пенсий: объяснение

07:00, 22 января 2024
Перерасчет пенсии производится за два года после назначения или предыдущего перерасчета.
Могут ли работающие пенсионеры обратиться за перерасчетом пенсий: объяснение
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Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенного лица может быть произведен не ранее, чем через два года после назначения или последнего перерасчета. Как осуществить перерасчет, рекомендуется подать заявление с учетом указанных сроков. Об этом сообщает «На пенсии».

Заявление можно подать различными удобными способами, в частности:

- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

- используя вебпортал Фонда с электронной подписью;

- на портале «Дія» при условии использования электронной подписи.

Работающие пенсионеры со статусом ВПЛ имеют возможность внедрять перерасчет своей пенсии, придерживаясь установленных норм и путей подачи заявления.

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