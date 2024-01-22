Могут ли работающие пенсионеры обратиться за перерасчетом пенсий: объяснение

Перерасчет пенсии производится за два года после назначения или предыдущего перерасчета.

Согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», перерасчет пенсии работающим пенсионерам со статусом внутренне перемещенного лица может быть произведен не ранее, чем через два года после назначения или последнего перерасчета. Как осуществить перерасчет, рекомендуется подать заявление с учетом указанных сроков. Об этом сообщает «На пенсии».

Заявление можно подать различными удобными способами, в частности:

- лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда;

- используя вебпортал Фонда с электронной подписью;

- на портале «Дія» при условии использования электронной подписи.

Работающие пенсионеры со статусом ВПЛ имеют возможность внедрять перерасчет своей пенсии, придерживаясь установленных норм и путей подачи заявления.

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