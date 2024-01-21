Румынские фермеры угрожают властям новыми протестами относительно импорта из Украины

Румынские фермеры угрожают Йоханнису, Чолаку и Барбу, если они не поддержат их в Брюсселе.

Источник фото: Digi24

Румынские фермеры выразили свою обеспокоенность влиянием импорта сельскохозяйственной продукции из Украины на европейский рынок и требуют от властей принять меры на уровне Европейского союза для защиты их интересов. Это требование выразил Альянс по сельскому хозяйству, объединяющий несколько фермерских организаций, в письме к президенту Клаусу Йоханнису, премьеру Марчелу Чолаку и министру сельского хозяйства Флорину Барбу. Об этом сообщает Digi24.

Фермеры предлагают внедрить систему, которая будет предусматривать предварительное определение назначения сельскохозяйственной продукции из Украины до ввоза на территорию ЕС. Это будет предусматривать взвешивание товара, внесение данных в систему и их доступность для обеспечения, что каждая поставка попадает туда, куда запланировано. Также ассоциация предлагает установить предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

Фермеры также требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне в случае выявления нарушений правил владельцами агропродукции или ее перевозчиками в любой из стран-членов ЕС.

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