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Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

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Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

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  1. В мире

Румынские фермеры угрожают властям новыми протестами относительно импорта из Украины

19:18, 21 января 2024
Румынские фермеры угрожают Йоханнису, Чолаку и Барбу, если они не поддержат их в Брюсселе.
Румынские фермеры угрожают властям новыми протестами относительно импорта из Украины
Источник фото: Digi24
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Румынские фермеры выразили свою обеспокоенность влиянием импорта сельскохозяйственной продукции из Украины на европейский рынок и требуют от властей принять меры на уровне Европейского союза для защиты их интересов. Это требование выразил Альянс по сельскому хозяйству, объединяющий несколько фермерских организаций, в письме к президенту Клаусу Йоханнису, премьеру Марчелу Чолаку и министру сельского хозяйства Флорину Барбу. Об этом сообщает Digi24.

Фермеры предлагают внедрить систему, которая будет предусматривать предварительное определение назначения сельскохозяйственной продукции из Украины до ввоза на территорию ЕС. Это будет предусматривать взвешивание товара, внесение данных в систему и их доступность для обеспечения, что каждая поставка попадает туда, куда запланировано. Также ассоциация предлагает установить предельные значения на импорт сельхозпродукции на основе годовых или квартальных средних показателей 2021-2022 годов.

Фермеры также требуют оповещения Брюсселя и автоматического применения "предохранителей" на национальном уровне в случае выявления нарушений правил владельцами агропродукции или ее перевозчиками в любой из стран-членов ЕС.

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