Во Львове столкнулись две машины, среди пострадавших есть ребенок

В результате ДТП во Львове пять человек получили ранения.

Источник фото: полиция Львовской области

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек получили телесные повреждения, в частности, среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Правоохранители уже начали расследование для установления обстоятельств происшествия, - сообщает полиция Львовской области.

По предварительной информации от полиции, автомобили "Хонда" (водитель - 25-летний львовянин) и "Шкода" (водитель - 39-летний житель Львова) столкнулись на улице Стрыйской около 13:10.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, пассажирка "Хонды" - 24-летняя львовянка, а также пассажиры "Шкоды" - 14-летняя девушка и 30-летний мужчина, оба из Львова. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По факту аварии правоохранители начали уголовное производство по статье 286 часть 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание по этой статье может включать ограничение свободы на срок до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полиция осуществляет тщательный анализ происшествия для полного установления обстоятельств аварии.

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