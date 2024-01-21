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БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

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  1. В Украине

Во Львове столкнулись две машины, среди пострадавших есть ребенок

23:59, 21 января 2024
В результате ДТП во Львове пять человек получили ранения.
Во Львове столкнулись две машины, среди пострадавших есть ребенок
Источник фото: полиция Львовской области
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Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек получили телесные повреждения, в частности, среди пострадавших есть несовершеннолетняя. Правоохранители уже начали расследование для установления обстоятельств происшествия, - сообщает полиция Львовской области.

По предварительной информации от полиции, автомобили "Хонда" (водитель - 25-летний львовянин) и "Шкода" (водитель - 39-летний житель Львова) столкнулись на улице Стрыйской около 13:10.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, пассажирка "Хонды" - 24-летняя львовянка, а также пассажиры "Шкоды" - 14-летняя девушка и 30-летний мужчина, оба из Львова. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По факту аварии правоохранители начали уголовное производство по статье 286 часть 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание по этой статье может включать ограничение свободы на срок до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок. Полиция осуществляет тщательный анализ происшествия для полного установления обстоятельств аварии.

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