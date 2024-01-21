У Львові зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є дитина

Внаслідок ДТП у Львові п’ятеро людей отримали поранення.

Джерело фото: поліція Львівської області

У Львові трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, зокрема, серед постраждалих є неповнолітня. Правоохоронці вже розпочали розслідування для встановлення обставин події, – повідомляє поліція Львівської області.

За попередньою інформацією від поліції, автомобілі «Хонда» (водій – 25-річний львів'янин) та «Шкода» (водій – 39-річний мешканець Львова) зіткнулися на вулиці Стрийській близько 13:10.

Внаслідок ДТП травми отримали обидва водії, пасажирка «Хонди» – 24-річна львів'янка, а також пасажири «Шкоди» – 14-річна дівчина та 30-річний чоловік, обидва зі Львова. Усі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання за цією статтею може включати обмеження волі на строк до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий строк. Поліція здійснює ретельний аналіз події для повного встановлення обставин аварії.

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