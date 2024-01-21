У Львові зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є дитина

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

У Львові зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є дитина

23:59, 21 січня 2024
Внаслідок ДТП у Львові п’ятеро людей отримали поранення.
У Львові зіткнулися дві автівки, серед постраждалих є дитина
Джерело фото: поліція Львівської області
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У Львові трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої п'ятеро людей отримали тілесні ушкодження, зокрема, серед постраждалих є неповнолітня. Правоохоронці вже розпочали розслідування для встановлення обставин події, – повідомляє поліція Львівської області.

За попередньою інформацією від поліції, автомобілі «Хонда» (водій – 25-річний львів'янин) та «Шкода» (водій – 39-річний мешканець Львова) зіткнулися на вулиці Стрийській близько 13:10.

Внаслідок ДТП травми отримали обидва водії, пасажирка «Хонди» – 24-річна львів'янка, а також пасажири «Шкоди» – 14-річна дівчина та 30-річний чоловік, обидва зі Львова. Усі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

За фактом аварії правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Максимальне покарання за цією статтею може включати обмеження волі на строк до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий строк. Поліція здійснює ретельний аналіз події для повного встановлення обставин аварії.

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