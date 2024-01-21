У Львові розгорнули найбільший державний стяг з автографами дітей та військових

Львів встановив рекорд, розгорнувши найбільший державний прапор з нагоди святкування Дня Соборності України.

Джерело фото: lvivoblrada.gov.ua

У неділю, 21 січня, з нагоди Дня Соборності України та вшанування 105-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської народної республіки у Львові на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької розгорнули найбільший Державний Прапор України. Про це повідомила Львівська обласна рада.

На українському стязі 1300 підписів дітей та 148 автографів військових із понад 30-и бригад ЗСУ на двадцятиметровому прапорі, який об’їхав 20 українських міст і відвідав позиції понад 30 бригад Збройних Сил України.

Під час урочистого заходу в Львові також було відзначено підтримку та єдність українського народу, які стали запорукою стійкості та майбутньої перемоги.

Державний Прапор України, який став символом єдності та героїзму, буде зберігатися у Львівському Будинку офіцерів. Важливість цього заходу підкреслили представники Книги рекордів України, які зафіксували рекорд за кількістю підписів та автографів на державному символі.

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