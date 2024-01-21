Во Львове развернули самый большой государственный флаг с автографами детей и военных

Львов установил рекорд, развернув самый большой государственный флаг по случаю празднования Дня Соборности Украины.

Источник фото: lvivoblrada.gov.ua

В воскресенье, 21 января, по случаю Дня Соборности Украины и чествования 105-й годовщины Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской народной республики во Львове на площади возле Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой развернули самый большой Государственный Флаг Украины. Об этом сообщил Львовский областной совет.

На украинском флаге 1300 подписей детей и 148 автографов военных из более 30-и бригад ВСУ на двадцатиметровом флаге, который объехал 20 украинских городов и посетил позиции более 30 бригад Вооруженных Сил Украины.

Во время торжественного мероприятия во Львове также были отмечены поддержка и единство украинского народа, которые стали залогом стойкости и будущей победы.

Государственный Флаг Украины, который стал символом единства и героизма, будет храниться во Львовском Доме офицеров. Важность этого мероприятия подчеркнули представители Книги рекордов Украины, которые зафиксировали рекорд по количеству подписей и автографов на государственном символе.

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