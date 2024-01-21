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  1. В Украине

Скандал со слежкой за журналистами: Зеленский лично вызвал главу СБУ

17:41, 21 января 2024
Зеленский вмешался в дело о слежке за журналистами Bihus.Info и вызвал Василия Малюка.
Скандал со слежкой за журналистами: Зеленский лично вызвал главу СБУ
Источник фото: ukrinform
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News отреагировал на информацию о тайной слежке за командой журналистских расследований Bihus.Info. По его словам, он лично пригласил главу СБУ Василия Малюка для тщательного расследования ситуации.

Зеленский выразил взгляд, что факт тайной слежки должен быть подробно изучен, и отметил, что сразу после обнаружения инцидента состоялось личное приглашение главы СБУ. Президент отметил, что уже начато уголовное дело, и он получил детали от генерального прокурора. Заметив, что некоторые утверждают об отсутствии реальных последствий, Зеленский выразил свое убеждение в том, что инцидент случился.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал Зеленский.

Президент в очередной раз подчеркнул необходимость выявления ответов и подчеркнул, что Служба безопасности Украины будет тщательно расследовать это дело и определит лиц, виновных в нарушении.

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