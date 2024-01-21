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  1. В мире

В Италии запретили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине

18:17, 21 января 2024
В Италии раскритиковали и отменили показ российского пропагандистского фильма в знак солидарности Украине.
В Италии запретили показ российского пропагандистского фильма о войне в Украине
Источник фото: ukrinform
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В городе Лацио, Италия, планировалось провести показ российского пропагандистского фильма "Свидетель", который содержал в себе фейковые события о российско-украинской войне. Однако эту инициативу, похоже, удалось прекратить. Об этом сообщает местное издание Tusciaweb.

Donbass Italia, пророссийский италоязычный Twitter-аккаунт, и пророссийский корреспондент Андреа Лучиди распространили анонс показа фильма "Свидетель" на 18 февраля в городе Витербо, который должен был состояться в театре Сан Леонардо.

Однако после этого местный адвокат и политик Джакомо Барелли опубликовал пост, в котором критиковал фильм за ложь, выразил солидарность с Украиной и призвал вмешаться в ситуацию администрации театра и всех, кто может влиять на принятие решений.

Администрация театра позже обнародовала заявление, в котором сообщила, что показ "Свидетеля" не состоится. В заявлении говорится, что театр решил не соглашаться на показ фильма, понимая, что он может восприниматься большинством зрителей как контроверсионный.

Несмотря на это, из комментариев на странице Лучиди в соцсетях известно, что возможны попытки провести показ фильма в других итальянских городах, в частности в Милане.

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