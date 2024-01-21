Приют на Киевщине проверяют правоохранители по факту жестокого обращения с животными

Следствие начало производство в связи с жестоким обращением в приюте на Киевщине.

Источник фото: полиция Киевской области

Правоохранители на Киевщине начали уголовное производство в связи с жалобами на жестокое обращение с животными в местном приюте. Информацию об этом сообщили граждане, которые выразили обеспокоенность относительно ненадлежащих условий содержания животных в указанном приюте. Об этом пишет полиция Киевской области.

Кроме того, правоохранители обнаружили публикацию в соцсетях, содержащую возможные случаи издевательства над животными в том же приюте.

На вызов реагировала следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия для документирования выявленных обстоятельств. Специалисты из Броварского управления полиции Киевщины инициировали уголовное производство согласно статье 299 Уголовного кодекса Украины, которое касается жестокого обращения с животными.

Сейчас правоохранители активно собирают всю необходимую информацию и проводят тщательную проверку для установления всех обстоятельств этого неприятного инцидента.

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