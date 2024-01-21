В Норвегии три человека попали в лавину во время горной прогулки

Трех человек снесла лавина по горным склонам на расстояние в 300 метров.

Источник фото: korrespondent

В юго-западной части Норвегии произошел сход лавины, в результате чего три человека попали в опасность во время горной прогулки, одного даже пришлось госпитализировать. Об этом сообщает NRK.

Происшествие случилось в регионе Мере-ог-Ромсдал, который расположен во фьордистой области на западном побережье Норвегии. Во второй половине дня в воскресенье трое людей, отправившихся на горную прогулку, оказались в середине лавины, занесшей их по склонам на расстояние около 300 метров.

Один из туристов попал под лед лавины и получил травму колена. Его эвакуировали вертолетом в больницу. Другие двое сумели самостоятельно продолжить спуск.

Спасательные службы заблаговременно предупреждали о повышенном риске лавин на выходных, а горожан призвали быть осторожными в отношении снежных нагрузок и оберегать от бурьянов на крышах зданий, а также вовремя выполнять уборку от снега.

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