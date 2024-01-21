Жители деоккупированных территорий могут дистанционно получить бесплатную юридическую помощь

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БП ВС: Идя на риск с приобретением квартиры у лица, которое зарегистрировало право собственности, но по закону не могло такое право приобрести, конечный приобретатель несет риск наступления негативных последствий

В случае уступки банком права требования по кредитным и ипотечным договорам физическому лицу, в результате чего оно зарегистрировала право собственности на предмет ипотеки – недвижимое имущество и отступил в пользу третьего лица, ипотекодатель как владелец такого имущества вправе обратиться с иском о истребовании такого имущества, - Большая Палата Верховного Суда.

Обыск без определения следственного судьи, - Верховный Суд установил, относится ли к неотложным цель предотвращение уничтожения доказательств

Неотложность проведения обыска до определения следственного судьи в постановлении следователя была обоснована целью предотвращения уничтожения доказательств, фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, сохранения всей доказательной базы, - Верховный Суд определил, относится ли это к неотложным случаям.

Установление факта вынужденного переселения лица с оккупированной территории – Верховный Суд объяснил, в какой юрисдикции следует рассматривать дела

Дискуссия вокруг того, в какой юрисдикции – административной или гражданской следует рассматривать вопрос об установлении различных юридических фактов, продолжается.

Время, потраченное адвокатом на ожидание судебного заседания, является составной частью правовой помощи и подлежит компенсации наравне с другими расходами, - Верховный Суд

Кассационный хозяйственный суд ВС заключил, что ожидание судебное заседание является составной частью юридической помощи, и время, затраченное на ожидание начала заседания адвокатом, подлежит компенсации наравне с другими расходами.

Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

  1. В Украине

Жители деоккупированных территорий могут дистанционно получить бесплатную юридическую помощь

23:30, 21 января 2024
Получить бесплатную консультацию можно через систему бесплатной юридической помощи.
Жители деоккупированных территорий могут дистанционно получить бесплатную юридическую помощь
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После возвращения контроля над временно оккупированными территориями многие граждане могут сталкиваться с вопросами, требующими поддержки юристов. Получить бесплатную консультацию можно через систему бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Специалисты предоставляют консультации по вопросам:

  • восстановление утраченных документов;
  • фиксации повреждений и подачи заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество;
  • установление фактов, имеющих юридическое значение: рождение, смерти и т.п.;
  • обращение в правоохранительные органы по вопросам жестокого обращения, пыток, сексуального насилия в условиях войны;
  • других вопросов.

Для получения устной консультации необходимо звонить в контакт-центр системы БПП по номеру: 0 800 213 103.

Граждане из-за границы могут обращаться по телефону: +38(044) 363-10-41. Также доступны бесплатные звонки с мобильного приложения Telegram по номеру: (067) 721-31-03.

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