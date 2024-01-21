Жители деоккупированных территорий могут дистанционно получить бесплатную юридическую помощь

Получить бесплатную консультацию можно через систему бесплатной юридической помощи.

После возвращения контроля над временно оккупированными территориями многие граждане могут сталкиваться с вопросами, требующими поддержки юристов. Получить бесплатную консультацию можно через систему бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Специалисты предоставляют консультации по вопросам:

восстановление утраченных документов;

фиксации повреждений и подачи заявления на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество;

установление фактов, имеющих юридическое значение: рождение, смерти и т.п.;

обращение в правоохранительные органы по вопросам жестокого обращения, пыток, сексуального насилия в условиях войны;

других вопросов.

Для получения устной консультации необходимо звонить в контакт-центр системы БПП по номеру: 0 800 213 103.

Граждане из-за границы могут обращаться по телефону: +38(044) 363-10-41. Также доступны бесплатные звонки с мобильного приложения Telegram по номеру: (067) 721-31-03.

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