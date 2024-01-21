Мешканці деокупованих територій можуть дистанційно отримати безоплатну юридичну допомогу

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ВП ВС: Йдучи на ризик із придбанням квартири в особи, яка зареєструвала своє право власності, але за законом не могла таке право набути, кінцевий набувач несе ризик настання негативних наслідків

У разі відступлення банком права вимоги за кредитним та іпотечним договорами фізичній особі, в результаті чого та зареєстувала право власності на предмет іпотеки – нерухоме майно і відступила на користь третьої особи, іпотекодавець як власник такого майна вправі звернутися з позовом про витребування такого майна від кінцевого набувача, - Велика Палата Верховного Суду.

Обшук без ухвали слідчого судді, - Верховний Суд визначив, чи відноситься до невідкладних мета унеможливлення знищення доказів

Невідкладність проведення обшуку до ухвали слідчого судді в постанові слідчого була обґрунтована метою унеможливлення знищення доказів, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї доказової бази, - Верховний Суд визначив, чи відноситься це до невідкладних випадків.

Встановлення факту вимушеного переселення особи з окупованої території, - Верховний Суд пояснив, в якій юрисдикції слід розглядати справи

Дискусія навколо того, в якій юрисдикції – адміністративній чи цивільній слід розглядати питання про встановлення різноманітних юридичних фактів, триває.

Час, витрачений адвокатом на очікування судового засідання, є складовою правничої допомоги, і підлягає компенсації нарівні з іншими витратами, - Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС виснував, що очікування на судове засідання є складовою правничої допомоги, і час, витрачений на очікування початку засідання адвокатом, підлягає компенсації нарівні з іншими витратами.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

  1. В Україні

Мешканці деокупованих територій можуть дистанційно отримати безоплатну юридичну допомогу

23:30, 21 січня 2024
Отримати безкоштовну консультацію можна через систему безоплатної правничої допомоги.
Мешканці деокупованих територій можуть дистанційно отримати безоплатну юридичну допомогу
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Після повернення контролю над тимчасово окупованими територіями багато громадян можуть стикатися з питаннями, які потребують підтримки юристів. Отримати безкоштовну консультацію можна через систему безоплатної правничої допомоги. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фахівці надають консультації з питань:

  • відновлення втрачених документів;
  • фіксації пошкоджень і подання заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене майно;
  • встановлення фактів, що мають юридичне значення: народження, смерті тощо;
  • звернення до правоохоронних органів з питань жорстокого поводження, тортур, сексуального насильства в умовах війни;
  • інших питань.

Щоб отримати усну консультацію, необхідно телефонувати до контакт-центру системи БПП за номером: 0 800 213 103.

Громадяни з-за кордону можуть звертатися за телефоном: +38 (044) 363-10-41. Також доступні безкоштовні дзвінки з мобільного застосунку Telegram за номером: (067) 721-31-03.

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