Мешканці деокупованих територій можуть дистанційно отримати безоплатну юридичну допомогу

Отримати безкоштовну консультацію можна через систему безоплатної правничої допомоги.

Після повернення контролю над тимчасово окупованими територіями багато громадян можуть стикатися з питаннями, які потребують підтримки юристів. Отримати безкоштовну консультацію можна через систему безоплатної правничої допомоги. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Фахівці надають консультації з питань:

відновлення втрачених документів;

фіксації пошкоджень і подання заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене майно;

встановлення фактів, що мають юридичне значення: народження, смерті тощо;

звернення до правоохоронних органів з питань жорстокого поводження, тортур, сексуального насильства в умовах війни;

інших питань.

Щоб отримати усну консультацію, необхідно телефонувати до контакт-центру системи БПП за номером: 0 800 213 103.

Громадяни з-за кордону можуть звертатися за телефоном: +38 (044) 363-10-41. Також доступні безкоштовні дзвінки з мобільного застосунку Telegram за номером: (067) 721-31-03.

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