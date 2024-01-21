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  1. В Україні

росія запустила новий фейк про придушення мітингів в Україні

16:53, 21 січня 2024
Росіяни дезінформують, що нібито українські правоохоронці отримали дозвіл на використання зброї, гумових палиць та сльозогінного газу для розгону мітингів.
росія запустила новий фейк про придушення мітингів в Україні
Джерело фото: lb.ua
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Російська пропаганда викинула у мережу новий фейк, намагаючись розповсюдити дезінформацію щодо подій в Україні. За даними Центру протидії дезінформації, окупанти активно поширюють неправдиву інформацію про те, що, нібито українські правоохоронці отримали дозвіл на жорстке придушення мітингів.

Згідно з розповсюдженим російськими TG-каналами матеріалом, умови «соціальної напруженості» якби дозволяли співробітникам Нацполіції України використовувати травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ для розгону будь-яких масових заходів.

Однак, виявилося, що цей «доказ» – це лише фейковий документ, що містить вигадані вказівки. Речниця МВС Мар'яна Рева підтвердила, що такий «наказ» є фейковим та не має жодної правдивої підстави. Зазначається, що документ не відповідає стандартам офіційного діловодства, а також що всі правила використання спецзасобів чітко прописані у Законі «Про Національну поліцію» у статті 45 «Застосування спеціальних засобів».

Розповсюджуючи подібні фейки, ворог очевидно спрямовує свої зусилля на дискредитацію правоохоронних органів України та спробу підірвати довіру громадян до них.

Джерело фото: Центр протидії дезінформації

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