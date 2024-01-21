россия запустила новый фейк о подавлении митингов в Украине

Россияне дезинформируют, что якобы украинские правоохранители получили разрешение на использование оружия, резиновых палок и слезоточивого газа для разгона митингов.

Источник фото: lb.ua

Российская пропаганда выбросила в сеть новый фейк, пытаясь распространить дезинформацию о событиях в Украине. По данным Центра противодействия дезинформации, оккупанты активно распространяют ложную информацию о том, что, якобы украинские правоохранители получили разрешение на жесткое подавление митингов.

Согласно распространенному российскими TG-каналами материалу, условия «социальной напряженности» как бы позволяли сотрудникам Нацполиции Украины использовать травматическое оружие, резиновые палки и слезоточивый газ для разгона любых массовых мероприятий.

Однако, оказалось, что это «доказательство» - это лишь фейковый документ, содержащий вымышленные указания. Пресс-секретарь МВД Марьяна Рева подтвердила, что такой «приказ» является фейковым и не имеет никакого правдивого основания. Отмечается, что документ не соответствует стандартам официального делопроизводства, а также что все правила использования спецсредств четко прописаны в Законе «О Национальной полиции» в статье 45 «Применение специальных средств».

Распространяя подобные фейки, враг очевидно направляет свои усилия на дискредитацию правоохранительных органов Украины и попытку подорвать доверие граждан к ним.

Источник фото: Центр противодействия дезинформации

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