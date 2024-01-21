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  1. Общество

Как происходит процедура расторжения брака за границей: разъяснение

23:00, 21 января 2024
Консул имеет право зарегистрировать расторжение брака между гражданами Украины, если хотя бы один из них постоянно проживает вне Украины.
Как происходит процедура расторжения брака за границей: разъяснение
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Украинцы, которые находятся за границей и решили развестись, могут это сделать не выезжая из страны. Об этом рассказали в Консульстве Украины в Республике Польша.

Как происходит процедура расторжения брака за границей

Консул имеет право зарегистрировать расторжение брака между гражданами Украины, если хотя бы один из них постоянно проживает за пределами Украины (оформлены документы для оставления на постоянное проживание за границей (ПМЖ), в следующих случаях:

  • по общему письменному заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей;
  • по заявлению одного из супругов, если второй из супругов:
  • признанный в установленном законом порядке безвестно отсутствующим;
  • признанный в установленном законом порядке недееспособным;
  • осужден за совершение преступления к лишению свободы сроком не менее трех лет;
  • из решения суда о расторжении брака.

В Консульстве отметили, что регистрация расторжения брака на основании решения суда Украины производится консулом только при условии, что разрываемый брак был заключен в органах регистрации актов гражданского состояния Украины.

«В консульское учреждение или дипломатическое представительство подается заявление супругов или одного из них, проживающих за границей, которые расторгли брак в судебном порядке в Украине и не зарегистрировали расторжение брака в органах регистрации актов гражданского состояния на территории Украины», – говорится в сообщении.

Для регистрации расторжения брака необходимо предъявить:

  • оригинал решения суда (выписки из решения суда) Украины о расторжении брака, вступившего в силу;
  • документы об уплате установленной судом суммы государственной пошлины;
  • паспортного документа;
  • документа об уплате консульского сбора.

«Если один из супругов, расторгающих брак, освобожден от уплаты государственной пошлины, то регистрация расторжения брака и выдача ему свидетельства производится независимо от уплаты государственной пошлины второй супругов», – пояснили в Консульстве.

В дипломатическом учреждении добавили, что брак разрывается независимо от наличия между супругами имущественного спора.

«К заявлению о расторжении брака обязательно прилагается свидетельство о браке, а в случае его отсутствия для подтверждения проведенной регистрации брака требуется повторное», – говорится в сообщении.

При регистрации расторжения брака по взаимному заявлению супругов предусматривается личное присутствие супругов или одного из них.

«Если тот из супругов, который будет отсутствовать при регистрации расторжения брака, желает после развода вернуть свою добрачную фамилию, то он должен указать об этом в заявлении о расторжении брака», – резюмировали в Консульстве.

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