Як відбувається процедура розірвання шлюбу за кордоном: роз’яснення

Українці, які перебувають за кордоном та вирішили розлучитися, можуть це зробити не виїжджаючи з країни. Про це розповіли у Консульстві України у Республіці Польща.
Як відбувається процедура розірвання шлюбу за кордоном
Консул має право зареєструвати розірвання шлюбу між громадянами України, якщо хоча б один з них постійно проживає за межами України (оформлено документи для залишення на постійне проживання за кордоном (ПМП), у таких випадках:
- за спільною письмовою заявою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;
- за заявою одного з подружжя, якщо другий із подружжя:
- визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім;
- визнаний у встановленому законом порядку недієздатним;
- засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років;
- на підставі рішення суду про розірвання шлюбу.
У Консульстві зазначили, що реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду України провадиться консулом лише за умови, що шлюб, який розривається, був укладений в органах реєстрації актів цивільного стану України.
«До консульської установи або дипломатичного представництва подається заява подружжя або одного з них, що проживають за кордоном, які розірвали шлюб у судовому порядку в Україні й не зареєстрували розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану на території України», – йдеться у повідомленні.
Для реєстрації розірвання шлюбу необхідно пред'явити:
- оригінал рішення суду (витягу з рішення суду) України про розірвання шлюбу, що набрало чинності;
- документи про сплату встановленої судом суми державного мита;
- паспортного документа;
- документа про сплату консульського збору.
«Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя», – пояснили у Консульстві.
У дипломатичній установі додали, що шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
«До заяви про розірвання шлюбу обов'язково додається свідоцтво про шлюб, а в разі його відсутності для підтвердження проведеної реєстрації шлюбу витребується повторне», – йдеться у повідомленні.
При реєстрації розірвання шлюбу за взаємною заявою подружжя передбачається особиста присутність подружжя або одного з них.
«Якщо той з подружжя, який буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу, бажає після розлучення повернути своє дошлюбне прізвище, то він повинен указати про це в заяві про розірвання шлюбу», – резюмували у Консульстві.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.