Як відбувається процедура розірвання шлюбу за кордоном: роз’яснення

Консул має право зареєструвати розірвання шлюбу між громадянами України, якщо хоча б один з них постійно проживає за межами України.

Українці, які перебувають за кордоном та вирішили розлучитися, можуть це зробити не виїжджаючи з країни. Про це розповіли у Консульстві України у Республіці Польща.

Як відбувається процедура розірвання шлюбу за кордоном

Консул має право зареєструвати розірвання шлюбу між громадянами України, якщо хоча б один з них постійно проживає за межами України (оформлено документи для залишення на постійне проживання за кордоном (ПМП), у таких випадках:

за спільною письмовою заявою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;

за заявою одного з подружжя, якщо другий із подружжя:

визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім;

визнаний у встановленому законом порядку недієздатним;

засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років;

на підставі рішення суду про розірвання шлюбу.

У Консульстві зазначили, що реєстрація розірвання шлюбу на підставі рішення суду України провадиться консулом лише за умови, що шлюб, який розривається, був укладений в органах реєстрації актів цивільного стану України.

«До консульської установи або дипломатичного представництва подається заява подружжя або одного з них, що проживають за кордоном, які розірвали шлюб у судовому порядку в Україні й не зареєстрували розірвання шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану на території України», – йдеться у повідомленні.

Для реєстрації розірвання шлюбу необхідно пред'явити:

оригінал рішення суду (витягу з рішення суду) України про розірвання шлюбу, що набрало чинності;

документи про сплату встановленої судом суми державного мита;

паспортного документа;

документа про сплату консульського збору.

«Якщо один з подружжя, що розриває шлюб, звільнений від сплати державного мита, то реєстрація розірвання шлюбу і видача йому свідоцтва провадиться незалежно від сплати державного мита другим з подружжя», – пояснили у Консульстві.

У дипломатичній установі додали, що шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

«До заяви про розірвання шлюбу обов'язково додається свідоцтво про шлюб, а в разі його відсутності для підтвердження проведеної реєстрації шлюбу витребується повторне», – йдеться у повідомленні.

При реєстрації розірвання шлюбу за взаємною заявою подружжя передбачається особиста присутність подружжя або одного з них.

«Якщо той з подружжя, який буде відсутній при реєстрації розірвання шлюбу, бажає після розлучення повернути своє дошлюбне прізвище, то він повинен указати про це в заяві про розірвання шлюбу», – резюмували у Консульстві.

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