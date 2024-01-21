Ухилення від сплати податків на понад 4 млн грн та підробка документів: судитимуть директора товариства з Кіровоградщини

За даними слідства, чоловік приховав у бухгалтерському обліку виявлену нестачу сировини, яка використовується підприємством у виготовленні товарів, та ухилився від сплати податків на понад 4 млн грн.

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Полтавською обласною прокуратурою до суду передано обвинувальний акт стосовно директора товариства з Кіровоградської області, якому інкримінують ухилення від сплати податків на понад 4 млн грн та підробку документів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, упродовж липня-серпня 2022 року чоловік приховав у бухгалтерському обліку виявлену нестачу сировини, яка використовується підприємством у виготовленні товарів, та ухилився від сплати податків на понад 4 млн грн.

З метою відшкодування завданих державі збитків прокурорами до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву, а на майно накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося детективами ТУ БЕБ у Полтавській області.

Обвинувальний акт по суті розглядатиме Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області.

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